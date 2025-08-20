Logo Tgcom24
Caccia ai responsabili

Alassio (Savona), turista 75enne colpito con 30 secchiate d'acqua da un gruppo di giovani finisce in ospedale

L'anziano stava riposando su un lettino in una spiaggia privata. Si è risvegliato in preda a grave shock emotivo con una crisi ipertensiva arteriosa

20 Ago 2025 - 09:42
© Ente del Turismo

© Ente del Turismo

Ad Alassio (Savona), un turista pavese di 75 anni è stato colpito con una trentina di secchiate d'acqua lanciate da un gruppo di giovani mentre stava riposando su un lettino in una spiaggia privata. Il fatto è accaduto il giorno di Ferragosto. L'anziano, risvegliatosi in preda a grave shock emotivo con una crisi ipertensiva arteriosa, è stato trasportato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), dove è rimasto ricoverato due giorni. Dimesso il 17 agosto, dovrà essere sottoposto a ulteriori accertamenti. Intanto, è caccia ai responsabili.

Caccia ai responsabili

 I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. Verranno raccolte le testimonianze delle persone presenti e saranno visionate le immagini delle telecamere.

