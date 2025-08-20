Alassio (Savona), turista 75enne colpito con 30 secchiate d'acqua da un gruppo di giovani finisce in ospedale

Ad Alassio (Savona), un turista pavese di 75 anni è stato colpito con una trentina di secchiate d'acqua lanciate da un gruppo di giovani mentre stava riposando su un lettino in una spiaggia privata. Il fatto è accaduto il giorno di Ferragosto. L'anziano, risvegliatosi in preda a grave shock emotivo con una crisi ipertensiva arteriosa, è stato trasportato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), dove è rimasto ricoverato due giorni. Dimesso il 17 agosto, dovrà essere sottoposto a ulteriori accertamenti. Intanto, è caccia ai responsabili.