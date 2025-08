Schiamazzi davanti alla parrocchia nel Padovano, 71enne interviene: preso a pugni da un ragazzino, è gravissimo

Nel frattempo i carabinieri hanno rintracciato l'aggressore, che è stato portato in caserma. Il sedicenne, che fino al momento dell'aggressione era sconosciuto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per lesioni gravissime alla Procura dei minori di Venezia. I militari stanno ora cercando di capire il motivo di quella reazione così violenta, dato che il ragazzino viene descritto in paese come un adolescente tranquillo. E dopo aver identificato anche gli altri membri del gruppo, i carabinieri, secondo quanto riferisce il Gazzettino, stanno indagando per capire se il gruppo di minorenni sia responsabile di altri episodi di microcriminalità denunciati negli ultimi mesi in paese.