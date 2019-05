Al via il Ramadan: a Torino è green

Con l'avvistamento della luna crescente è iniziato il Ramadan, il mese sacro di preghiera e digiuno per i musulmani, un miliardo e 800 milioni in tutto il mondo. In Italia si stima che ad osservarlo per i prossimi 28 giorni, fino al 4 giugno, sarà un milione e mezzo di fedeli, il 28% del totale degli immigrati oltre a una minoranza di italiani. Il nono mese del calendario lunare islamico prevede che non si mangi e non si beva dall'alba al tramonto per rompere il digiuno con il pasto serale dell'iftar. Ecco le principali iniziative a Roma, mentre a Torino il Ramadan è green.