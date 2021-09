Al generale in congedo Pappalardo tolti i gradi per motivi disciplinari

Ansa

Al generale dei carabinieri in congedo Antonio Pappalardo, protagonista in passato di iniziative clamorose, sono stati tolti i gradi. Il provvedimento, notificato dal ministero della Difesa, è stato adottato per motivi disciplinari. Le sue condotte, infatti, sono state ritenute lesive del prestigio delle Forze armate e del giuramento prestato.