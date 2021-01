Al Bano: "Vaccino per il Covid? Non so se c'è da fidarsi"

E' il caso di dirlo, Al Bano Carrisi è "Fuori dal coro". Il cantante di Cellino San Marco, ospite della trasmissione di Mario Giordano in onda su Rete 4, ha confessato i suoi dubbi sul vaccino parlando dell'emergenza coronavirus. "Appena mi chiameranno vedrò come sto con la testa. C'è da fidarsi? Questa è la domanda, io me la pongo. Ho letto gli ultimi risultati e lasciano un po' di dubbi in giro", ha dichiarato.