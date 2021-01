Arnold Schwarzenegger si fa vaccinare in auto e lancia un appello "alla Terminator": "Fate come me se volete vivere"

Arnold Schwarzenegger torna nei panni di "Terminator" per invitare tutti a sottoporsi al vaccino anti-Covid. L'attore infatti ha ricevuto la prima dose del vaccino nella sua auto, al Dodger Stadium di Los Angeles, e ha poi postato sui social un video con l'appello a seguire il suo esempio contenente l'iconica battuta del suo film cult: "Oggi è stata una bella giornata. Non sono mai stato tanto felice di stare in coda. Se siete idonei, fate come me e prenotatevi per fare il vaccino. Fate come me se volete vivere!".