Schwarzenegger compie 73 anni: foto di famiglia con la ex Maria Shriver e i loro 4 figli

Arnold Schwarzenegger ha compiuto 73 anni e ha radunato quasi tutta la famiglia per una piccola festa. Il figlio Patrick ha pubblicato sui social uno scatto che ritrae l'attore hollywoodiano davanti a ben tre torte di compleanno. Insieme a lui anche l'ex moglie Maria Shriver e gli altri figli Christopher, Katherine e Christina. Assente invece Joseph, nato dalla relazione clandestina tra il protagonista di "Terminator" e la ex collaboratrice domestica.

Il ragazzo era nato da un incontro clandestino avvenuto nel 1997 tra la star e l’allora governante della loro casa, Mildred Patricia Baena. Solamente nel 2011, dopo le rivelazioni pubblicate dal Los Angeles Times, Schwarzy aveva pubblicamente ammesso di essere il padre, riconoscendolo ufficialmente (e confessando la liason extraconiugale). Situazione che poi portò al divorzio da Maria Shiver. Joseph non era presente alla festa di casa Schwarzenegger, ma qualche giorno prima ha voluto celebrare il compleanno del genitore con una commovente immagine condivisa sui social: la foto di uno dei primi abbracci padre/figlio recuperata dall'album dei ricordi.

La foto social è stata invece scattata da Chris Pratt ("Guardiani della Galassia" e "Jurassic World"), marito della figlia di Arnold, Katherine. Nei commenti Pratt ha scherzato con l'autore del post, lasciandosi andare a un commento ironico: "Chiunque abbia scattato questa foto dev’essere un professionista. Era Annie Leibovitz per amore del cielo? Qualcuno di grande talento, ma immagino che non lo sapremo mai dal momento che non non hai messo i crediti fotografici".

