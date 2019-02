Aiuta a costruirti la casa e paghi meno: muratori improvvisati per necessità

“Chi fa da sé, fa per tre”. Potrebbe essere questo il motto dell’attività di social housing che da qualche anno ha preso vita nella provincia toscana di Arezzo, a Terranuova Bracciolini. Qui molte coppie giovani hanno deciso di costruire la propria casa con le loro mani per risparmiare. Uno sconto che ammonta a 40mila euro per nucleo abitativo, per un progetto sostenuto dalla Regione e coordinato dal consorzio Solidarietà.



I volontari proprietari sono seguiti da professionisti nel campo dell'edilizia ma prestano il loro aiuto per un progetto comune. “900 ore di cantiere sono un bell’investimento”, dicono alcuni futuri proprietari a “Stasera Italia”. “I prossimi sabati liberi dei prossimi mesi saranno dedicati a questa attività”, dicono due giovani sposini che hanno deciso di dedicare i loro weekend a tirar su le mura del nuovo nido d'amore.



Ma c’è anche chi, oltre al lato romantico, giudica l’aspetto pratico: “Quando si compra una casa, ci si chiede spesso chi si avrà come vicino. Qui stiamo già rodando le sinergie tra di noi”, conclude una signora che lavora al cantiere da molti mesi.