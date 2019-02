Verbania, chiude la panetteria centenaria: "Incatenati dalle tasse"

"Cessiamo l’attività. Magari qualcuno la riprenderà il nostro lavoro". A parlare è la proprietaria del panificio centenario di Rumianca, in provincia di Verbania. La famiglia Pironi, che da quattro generazioni è il punto di riferimento del paesino piemontese, tira giù la saracinesca definitivamente dopo 100 anni di attività. "Siamo incatenati dalle tasse e il governo non fa nulla per aiutarci. Le persone che iniziano a lavorare sono sommerse dalla burocrazia e ora con la fatturazione elettronica è anche peggio", spiega la titolare ai microfoni di "Stasera Italia". Le due sorelle, Lisa e Barbara, lavorano tra forni e impastatrice da quando avevano 15 anni e oggi si commuovono insieme ai loro clienti affezionati al pensiero che presto dovranno chiudere.