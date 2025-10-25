Logo Tgcom24
Cronaca
A Cammarata

Agrigento, coppia dona un loculo per seppellire un migrante

Il giovane è morto nei giorni scorsi per aver inalato idrocarburi mentre, a bordo di un barcone, provava a raggiungere la costa di Lampedusa

25 Ott 2025 - 22:05
© Facebook

© Facebook

Due coniugi di San Giovanni Gemini (Agrigento) hanno deciso di donare un loculo di loro proprietà, nel cimitero di Cammarata, per garantire la sepoltura di un giovane migrante. Quest'ultimo è morto nei giorni scorsi per aver inalato idrocarburi mentre, a bordo di un barcone, provava a raggiungere la costa di Lampedusa.

Nel cimitero si è svolta una piccola cerimonia prima del seppellimento della bara alla presenza dei sindaci dei due comuni, Dino Zimbardo di San Giovanni Gemini e Giuseppe Mangiapane di Cammarata, che hanno sottolineato il gesto di solidarietà della coppia. "Un episodio - hanno detto - che testimonia umanità, generosità".

