Bruxelles, oltre cento barche di cartone davanti al Parlamento europeo

Più di 100 barche di cartone a grandezza naturale. Spuntate - è il caso di dirlo - come funghi davanti alla sede europea di Bruxelles. Più che vascelli, veri e propri barconi che riproducono i tanti mezzi di fortuna spiaggiati lungo le nostre coste, dopo traversate di migranti spesso finite in tragedia e dolore. Barche - stavolta - colorate, con impressi motti come “solidarietà”, “umanità” e “nessuno è illegale”. Quasi a voler raccomandare - in modo inquietante - più, e non meno, viaggi della speranza. “Il Parlamento Europeo diventa luogo di propaganda delle associazioni pro-immigrazione” tuona l’eurodeputata della Lega, Silvia Sardone, che alla vista di tutto questo ha fatto un salto sulla sedia, dopo tante battaglie per regolamentare i flussi, come migliore garanzia sia per l’Europa sia per salvaguardare le vite di tanti disperati. Un’iniziativa ancora più inopportuna, fa capire, proprio adesso che l’Europa (grazie all’Italia) comincia a muoversi per gestire il fenomeno migratorio.