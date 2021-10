Agrigento, comandante della Polizia sceglie il volontariato al posto della pensione

Dopo oltre quarant’anni di servizio nella Polizia Municipale di Villafranca Sicula, Calogero Latino è andato in pensione. Ma piuttosto che starsene con le mani in mano, ha scelto di fare il volontario. E così ogni mattina si alza e va ad innaffiare le aiuole dei giardini pubblici o a raccogliere i rifiuti lasciati per strada.