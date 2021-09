Un 110 e lode doppio, stesso giorno e stesso voto per la laurea di due gemelle

Il segreto di questo successo secondo Claudia e Roberta, è anche l'aver condiviso le prove emotive e mentali dell'università, facendo squadra: "Se una delle due non capisce un passaggio, l'altra magari è in grado di aiutarla, altrimenti ci impegniamo insieme per comprendere gli argomenti. Inoltre ci ascoltiamo a vicenda mentre ripetiamo ciò che abbiamo studiato e questo aiuta a memorizzare: lo abbiamo fatto anche per le tesi e così, praticamente, l'una ha quasi imparato anche i contenuti della tesi dell'altra".

Ma il loro viaggio "in coppia" non finisce qui: "Per la laurea magistrale abbiamo scelto di proseguire all'Università Cattolica, con il percorso più improntato alla formazione economico-aziendale", spiega Claudia. Il passato scolastico invece è stato a tre: liceo scientifico per tutte, poi Elisa ha scelto Lettere

Anche fuori dalle aule Claudia e Roberta sono sempre state in sintonia: hanno condiviso a lungo anche la passione per la ginnastica artistica, mentre Elisa ha proseguito con l'equitazione: "Abbiamo interessi simili, condiviso esperienze - toene a precisare Claudia - ma ciascuna di noi è diversa: insomma, non siamo uguali!".