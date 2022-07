Agricoltura, in Italia 10mila lavoratori migranti senza alcun diritto

In Italia ci sono almeno 10mila migranti utilizzati in lavori agricoli senza la garanzia di alcuni diritti fondamentali.

Come denuncia un rapporto del ministero del Lavoro e dell'Anci, infatti, questi lavoratori "vivono in insediamenti informali". Si tratta cioè di "luoghi di privazione dei diritti e di sfruttamento, in molti casi presenti da diversi anni, privi di servizi essenziali e di servizi per l'integrazione".