Agordo (Belluno), morta la maestra ustionata mentre si preparava la cena

Quando i pompieri sono entrati nell'appartamento per individuare l'allagamento, hanno trovato la 50enne riversa sul pavimento. Soccorsa, Annalisa Zasso è stata immediatamente trasferita d'urgenza in ospedale a Verona. La donna era conosciuta e particolarmente apprezzata nella piccola comunità del Bellunese, sotto shock per la sua morte.