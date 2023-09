Agguato a Roma, uomo ucciso mentre era in auto con la compagna | Fermato presunto killer

Testimone: "Sei colpi, paura tra passanti"

"Ho visto un umo sparare contro quell'auto, sei colpi in sequenza, e poi fuggire. Aveva la barba". E' quanto racconta un testimone dell'agguato. "Ero in strada con i miei figli, la gente urlava. Sono stati attimi di terrore. Ma ho capito che cercavano proprio le persone in quell'auto: hanno colpito anche la donna che è stata gambizzata - prosegue il testimone - io ho cercato di proteggere i miei figli. Qui viviamo così".