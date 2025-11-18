Agguato a Napoli per un video intimo con la figlia del boss, muore il giovane colpito per errore

E' morto dopo due mesi di ricovero per le gravi ferite riportate in un agguato. Umberto Catanzaro, 23 anni, calciatore della Nuova Napoli Nord, era stato colpito per errore il 15 settembre nei Quartieri Spagnoli. Il giovane, alla guida di una Smart, era stato raggiunto dal proiettile esploso da un commando composto da almeno tre persone, il cui obiettivo era punire un minorenne accusato di aver diffuso un video intimo girato con la figlia di un boss della zona. I sicari, incappucciati e vestiti di nero per eludere le telecamere della zona, avevano sparato due colpi: il primo diretto al ragazzo nel mirino, il secondo aveva raggiunto Catanzaro all’addome. Ricoverato al Pellegrini, il giovane ha affrontato un lungo e complesso percorso di cure, e in alcuni momenti era sembrato che desse segni di ripresa. Lunedì però il suo cuore ha ceduto. Nel frattempo le indagini, coordinate dalla Dda e dalla Procura dei minori, hanno portato all’identificazione di cinque persone coinvolte nel caso, che ora sono accusate di omicidio in concorso.