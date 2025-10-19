Tentato omicidio nei Quartieri Spagnoli a Napoli: quattro fermi, due sono minorenni

L'uomo di 46 anni, che all'epoca dei fatti si trovava ai domiciliari, sarebbe sceso in strada insieme al figlio 16enne e a una terza persona non identificata. I tre avrebbero esploso diversi colpi d'arma da fuoco verso i due giovani. Uno dei proiettili ha colpito all'addome il 23enne, che si trova ancora ricoverato in condizioni critiche. Il 17enne, invece, sarebbe rimasto illeso. La 21enne fermata è ritenuta concorrente morale dell'attentato: secondo gli investigatori avrebbe accompagnato uno dei minorenni in un B&B, dove il ragazzo avrebbe potuto travisarsi il volto prima di salire su uno scooter con la targa coperta. Il mezzo è stato poi utilizzato per affiancare i complici durante l'azione armata.