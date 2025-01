Aggredito da un pitbull a Palmi (Reggio Calabria), l'uomo: "Perdevo sangue, ho implorato il padrone di fermare il cane"

"Ho perso conoscenza qui - dice Antonio indicando il punto esatto dove è stato aggredito dal pitbull - da terra ho visto che c'era il padrone a pochi metri da me e gli ho urlato di avere pietà ma è rimasto impassibile. Non ce la facevo più, perdevo sangue da ogni parte del corpo e non riuscivo a reagire. Dopo qualche minuto è arrivato un passante che mi ha salvato, con una catena ha tirato il cane dal collo per togliermelo di dosso" conclude.