Aggressione a Bettarini, uno dei condannati evade dai domiciliari: preso

Il 29enne Andi Arapi, uno dei quattro giovani condannati per l'aggressione a Niccolò Bettarini avvenuta il primo luglio 2018, è evaso dagli arresti domiciliari ed era pronto a imbarcarsi su una nave diretta in Albania, suo Paese di origine. L'uomo, condannato a 5 anni e l'unico degli imputati a ottenere la detenzione domiciliare, è stato però bloccato dalla polizia di frontiera di Bari e arrestato per evasione. Ora si trova in carcere.