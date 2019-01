Niccolò Bettarini, è arrivato il momento della patente

Felicità per Niccolò Bettarini. Non solo perché il processo contro i quattro ragazzi che lo hanno aggredito fuori dalla discoteca si è concluso con la condanna degli imputati per tentato omicidio, ma anche perché è arrivato il momento della patente di guida! Il figlio di Simona Ventura e Stefano , posta ironicamente il bollettino postale dell'autoscuola con la scritta: “Miracolo”.

Si è conclusa nel migliore dei modi la giornata di Mr Bettarini. Qualche ora prima, a commento della vicenda giudiziaria che lo aveva coinvolto, aveva detto: “Noi volevamo solo che fosse fatta giustizia e giustizia è stata fatta”. Niccolò, 20 anni, aggredito lo scorso autunno fuori da un locale milanese, si è lasciato alle spalle una fase difficile: “Sicuramente è un momento di felicità perché non è stato un periodo facile né per me né per la mia famiglia e ringrazio il giudice perché con questa sentenza la verità è uscita”. Ora può festeggiare anche il traguardo della patente e ripartire con una marcia in più...