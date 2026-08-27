Giovane aggredito a Barcellona, Nicola Maggiotto torna a camminare

Sono in costante miglioramento le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo (Treviso) che la sera del 12 agosto è stato ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale del Mar di Barcellona, dopo essere stato aggredito all'esterno di un locale rimanendo in coma per più di dieci giorni.
I progressi del ragazzo
Le condizioni del ragazzo, hanno fatto sapere i genitori attraverso il loro rappresentante legale Monica Cornaviero, "registrano costanti e progressivi passi in avanti, supportati dal continuo lavoro dell'équipe medica". I miglioramenti rilevati nelle sedute di fisioterapia all'ospedale di Barcellona in cui è ricoverato, consentono ora al giovane di "alzarsi e, con il sostegno del personale, compiere brevi tragitti, tanto che nella giornata di oggi (giovedì 27 agosto ndr) ha percorso l'intero corridoio del reparto di neurochirurgia". Inoltre "un altro importante traguardo riguarda l'alimentazione, che il giovane ha felicemente ricominciato a gestire in maniera autonoma".
"Ricordi ancora confusi"
Per i sanitari il quadro neurologico mostra "segnali di graduale ripresa, sebbene i ricordi, in particolare quelli legati alla drammatica sera dell'aggressione, rimangano ancora molto confusi". Nei primi giorni della prossima settimana, sostengono gli specialisti della struttura ospedaliera di Barcellona nella quale Maggiotto è stato curato, potrebbe essere "sciolta la riserva sulla data per il suo rientro in Italia".