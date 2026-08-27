Giovane aggredito a Barcellona, Nicola Maggiotto torna a camminare

Le condizioni del ragazzo, hanno fatto sapere i genitori attraverso il loro rappresentante legale Monica Cornaviero, "registrano costanti e progressivi passi in avanti, supportati dal continuo lavoro dell'équipe medica". I miglioramenti rilevati nelle sedute di fisioterapia all'ospedale di Barcellona in cui è ricoverato, consentono ora al giovane di "alzarsi e, con il sostegno del personale, compiere brevi tragitti, tanto che nella giornata di oggi (giovedì 27 agosto ndr) ha percorso l'intero corridoio del reparto di neurochirurgia". Inoltre "un altro importante traguardo riguarda l'alimentazione, che il giovane ha felicemente ricominciato a gestire in maniera autonoma".