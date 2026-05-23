A quel punto, il 55enne spintona l'allenatore, che cade a terra e sbatte con forza la testa. Neanche il tempo di riprendersi che il genitore gli sale sopra, colpendolo e mordendogli il pollice. Per le ferite, il coach ha ricevuto una prognosi di cinque giorni. Accusato di minacce e lesioni personali, il giudice di pace aveva escluso il primo dei due reati ma aveva condannato l'adulto per il secondo. Una sentenza ribadita anche in appello dal giudice monocratico, forte anche della testimonianza del secondo genitore che ha negato ci sia stata una "provocazione" da parte dell'allenatore prima dell'aggressione.