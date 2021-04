Agenas: "Nell'anno del Covid -30% mammografie e -22% ricoveri per ictus"

Mammografie ridotte del 30% a livello nazionale, con punte del 40% in Sardegna e Calabria e del 37% nella Provincia Autonoma di Trento, e un calo del 22% dei ricoveri per ictus ischemico con punte del 54% in Valle d'Aosta e di quasi il 50% in Molise. Sono i dati del 2020 messi a confronto col 2019 dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ( Agenas ). Tra marzo e giugno 2020 in Italia c'è stata una riduzione del 49,9% di ricoveri programmati.

In base all'analisi condotta da Agenas insieme al Laboratorio management e sanità della Scuola superiore Sant'Anna, emerge come la riduzione dei ricoveri programmati sia particolarmente accentuata in Molise dove sono stati decurtati di oltre il 73%. Va invece meglio per la provincia autonoma di Bolzano dove il calo è stato del 35,5%.

Per quanto riguarda invece i ricoveri urgenti, la diminuzione è stata del 24% a livello nazionale, con il dato peggiore registrato in Molise (-55%) e quello migliore in Lombardia (-12%).