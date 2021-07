Aeroporto Fiumicino, Vax&Go: il punto vaccinale last minute senza prenotazione 

Parte oggi 27 luglio Vax&Go, il punto vaccinale dell'aeroporto di Fiumicino che permette a passeggeri e operatori di vaccinarsi last minute. A "Morning News" il direttore operazione aeroporti di Roma parla dell'iniziativa e spiega: "Non è il primo a Fiumicino, ma ora all'interno del terminal sarà possibile per tutti i passeggeri di presentarsi senza prenotazione e ottenere la prima o la seconda dose del vaccino Moderna, Pfizer o la monodose Johnson&Johnson".

"Speriamo - continua - in una importante adesione a questa iniziativa che è una tappa del lungo percorso di collaborazione con l'Istituto Spallanzani e la Regione Lazio per lottare contro il coronavirus".