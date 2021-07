Vaccini, in Piemonte grande adesione per fascia di età 12-19 anni

In Piemonte ha avuto grande successo il primo giorno di vaccinazione anti-Covid con accesso diretto anche senza prenotazione per la fascia di età 12-19 anni. L'iniziativa fa parte del progetto "Scuola sicura". "Temevamo un po' di freddezza, invece dai giovani arriva un segnale molto positivo. In Piemonte sono state finora somministrate 4,6 milioni di dosi, metà della popolazione ha già completato il ciclo vaccinale", ha detto il presidente Cirio.