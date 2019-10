Aeroporto Fiumicino, polizia di frontiera sgomina banda 12 algerini

Mettevano a segno furti in Italia pur risiedendo in Francia e Spagna, prendevano di mira passeggeri in partenza dall'aeroporto di Fiumicino ed erano abili nel camuffarsi e cambiare abiti in pochi minuti. Infine, se sorpresi in flagranza di reato dalle forze dell'ordine, si spacciavano per cittadini di nazionalità libica per evitare il rimpatrio. La polizia di frontiera di Fiumicino ha arrestato per furto aggravato 5 borseggiatori algerini,