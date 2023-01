Aeroporti, sciopero in tutta Italia: oltre 50 voli cancellati a Milano

I motivi dello sciopero

A Linate scioperano i dipendenti di Swissport per tutta la giornata e quelli di Airport Handling dalle 10:30 alle 14:30. Il personale di Swissport, società che ha preso in gestione le attività di handling di Alitalia, ha visto un peggioramento del contratto mentre i dipendenti di Airport Handling si fermeranno per protestare contro la carenza di organico e "carichi di lavoro fuori controllo". Lo sciopero nazionale indetto da Cub, per il quale si prevede una massiccia adesione a Malpensa, invece, è dovuto alla richiesta di un nuovo contratto, poiché quello attuale è fermo da sei anni.