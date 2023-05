26 maggio 2023 08:30

Addio alle vecchie cabine telefoniche, l'Agcom: Tim non è più obbligata a garantire il servizio pubblico

Le 16mila postazioni per le strade delle nostre città saranno progressivamente rimosse. Resteranno solo in ospedali, caserme, carceri e dove non arriva la copertura della rete mobile