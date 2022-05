New York saluta l'ultima cabina telefonica | La cerimonia tra la 7th Avenue e la 50th Street

Niente più monete perdute, telefonate senza risposta, le attese, la ricerca di un apparecchio libero.

La città di New York ha detto addio all'ultimo cabinato che ospitava un apparecchio telefonico pubblico, con tanto di logo della Bell System. In una cerimonia nel distretto di Manhattan, alla presenza delle autorità locali, cittadini e curiosi hanno potuto assistere alla rimozione dell'unica cabina telefonica rimasta in funzione tra la 7th Avenue e la 50th Street.