Le verifiche hanno portato alla contestazione di 256 violazioni complessive. Una di queste ha natura penale e riguarda il commercio di alimenti con segni mendaci. Le altre 255 contestazioni sono di carattere amministrativo e riguardano diversi aspetti della gestione e della somministrazione dei prodotti non preimballati. Tra le criticità riscontrate figurano indicazioni non corrette per la vendita e la somministrazione, oltre a carenze sotto il profilo igienico-strutturale, procedurale e autorizzativo. Le sanzioni complessivamente comminate ammontano a circa 175mila euro. Sono inoltre 126 le persone segnalate alle competenti autorità amministrative e sanitarie.