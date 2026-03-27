Epatite A: i Carabinieri del Nas sequestrano 50 chili di frutti di mare

Dopo i casi di epatite A in Campania, Puglia e basso Lazio, la Procura di Napoli ha avviato un'inchiesta contro ignoti per commercio di sostanze alimentari nocive. I Carabinieri del Nas hanno sequestrato circa 50 chili di frutti di mare e prelevato una serie di campioni da analizzare. Una delle ipotesi è che possano essere state vendute cozze locali insieme a molluschi provenienti dall'estero, non controllati e quindi contaminati. Sono 60 i ricoverati all'ospedale mentre crollano i consumi. Gli esperti raccomandano prudenza, soprattutto in vista del menù di Pasqua. Il consiglio è di acquistare prodotto tracciato ed evitare il consumo a crudo.

