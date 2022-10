Achille Occhetto, morto il figlio Malcom: stroncato da un infarto, sono impietrito

L'abbraccio di Piero Fassino - Il figlio dell'ex segretario del Pci e del Pds aveva 52 anni ed era filmaker e direttore della fotografia. Tra i primi a comunicare il dolore per la perdita al collega e amico è stato l'ex segretario Ds Piero Fassino che via social ha scritto: "Non ci sono parole che possano lenire l’immenso dolore per la perdita di un figlio. Un abbraccio affettuso ad Achille Occhetto prostrato dalla improvvisa scomparsa di Malcom".