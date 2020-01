Teramo, sparatoria contro i carabinieri: uomo in fuga 

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro una pattuglia dei carabinieri a Colonnella ( Teramo ). Un'auto non si è fermata all'alt: ne è nato un inseguimento da parte dei militari nel corso del quale l'uomo ha aperto il fuoco. La vettura è andata fuori strada e il bandito, pistola alla mano, ha costretto un contadino a consegnargli un motorino che successivamente ha abbandonato per rapinare un automobilista della sua vettura e continuare la fuga.

La sparatoria non ha provocato feriti, anche se la tensione è stata alta perché l'inseguimento si è verificato all'esterno di un centro commerciale, in una zona molto affollata. Sono in corso le ricerche dell'uomo, anche nella provincia di Ascoli Piceno. Secondo indiscrezioni, si tratterebbe di un uomo di nazionalità albanese già conosciuto alle forze dell'ordine, residente a San Benedetto Del Tronto.

Proprio negli stessi istanti, i carabinieri stavano identificando, nella sala slot all'interno del centro commerciale limitrofo, una donna sospettata di aver rapinato il 23 gennaio un'altra sala scommesse della zona. Gli inquirenti sono a lavoro per ricostruire i fatti e capire se ci sia una connessione tra il fuggitivo e la donna.