Alessandria, assalto a un portavalori: banditi sparano contro i carabinieri

Intercettati dai carabinieri durante un tentativo di rapina a un portavalori a Sale, nell'Alessandrino, cinque banditi mascherati hanno aperto il fuoco contro i militari, sparando raffiche di mitraglietta. I carabinieri hanno risposto al fuoco, mettendo in fuga i malviventi che hanno fatto perdere le proprie tracce scappando a bordo di un'auto. Nessuno è rimasto ferito nel corso della sparatoria.

La sparatoria è avvenuta nei pressi del cimitero di Sale, dove una pattuglia del Radiomobile di Tortona, già impegnata sul territorio in un servizio antirapina, è intervenuta in seguito a una segnalazione ricevuta dal 112. I malviventi, vestiti di nero e col volto coperto, erano pronti a entrare in azione, quando sono stati sorpresi dai carabinieri.

Nella zona sono stati allestiti diversi posti di blocco e le ricerche sono state estese a tutto il Piemonte.