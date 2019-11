Roma, sparo in aria durante un inseguimento: paura in strada

A Roma è stato sparato in aria un colpo di arma da fuoco durante un'operazione di polizia. I Falchi della Squadra Mobile hanno intercettato due rapinatori di Rolex in Corso Francia e durante l' inseguimento è stato esploso un colpo a scopo intimidatorio. Lo scooter su cui viaggiavano i malviventi è poi finito contro una volante e i due sono stati arrestati. Due poliziotti sono rimasti feriti.

I due ladri, napoletani, avevano nascosti negli abiti due costosi orologi Rolex appena rubati.

Salvini: "Roma è nel caos" "Roma nel caos, ormai ne succedono di tutti i colori. Onore alle forze dell'ordine, mentre purtroppo gli altri dormono". E' quanto detto dal leader della Lega, Matteo Salvini, dopo la rapina.

Pedica (Pd): "Roma è un far west" Stefano Pedica del Pd ha espresso "solidarietà ai due agenti rimasti feriti mentre tentavano di fermare due ladri di Rolex, che hanno speronato l'auto della polizia. La sindaca Raggi è ancora convinta che questa città non è diventata un far west? Dopo tutto quello che è successo nelle ultime settimane è chiaro che c'è un problema sicurezza e che bisogna incrementare la presenza delle forze dell'ordine nella Capitale".

Gelmini: "Roma è come il Bronx" "Volanti della polizia che sfrecciano per i quartieri del centro, sparatorie, risse, negozi e locali incendiati, spaccio a cielo aperto, sporcizia, incuria, criminalità diffusa e, purtroppo, anche morti. Roma è diventata una città invivibile. Dovrebbe essere la Capitale d'Italia e rappresentare al meglio, anche all'estero, la qualità della vita nel nostro Paese. Invece si sta trasformando sempre più in un Bronx italico. Chi amministra la città, l'inconcludente sindaca Raggi, dovrebbe nascondersi, andare a casa e lasciare che siano i romani a decidere da chi essere governati nei prossimi anni". E' la dura nota di Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.