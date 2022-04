Teramo, scatta l'esercitazione anti-incendio a scuola: bimbo di Mariupol fugge terrorizzato

Ma tra loro c'era anche un piccolo studente proveniente da Mariupol, che ha iniziato a piangere e urlare prima di fuggire dalla classe. E' accaduto in un istituto comprensivo di Pineto (Teramo), dove il profugo ucraino è stato accolto dopo la fuga dal suo Paese in guerra. A riferire l'episodio è il quotidiano Il Centro, che ha sentito la preside della scuola. "Mi scuso per il disagio arrecato all'alunno, le prove di evacuazione si svolgono periodicamente; il bimbo andava rassicurato", ha spiegato la dirigente.

Il piccolo ucraino frequenta da poco la classe terza dell'istituto e si era recato a scuola come ogni giorno per prendere parte alle lezioni. Ma, una volta in classe, allo scattare improvviso della prova di evacuazione, sentendo le sirene dell'allarme, ha iniziato a urlare e piangere per la paura prima di scappare dall'aula.

"Mi dispiaccio fortemente per il disagio provato dall’alunno ucraino, - ha riferito a Il Centro la dirigente, - ma le prove di evacuazione sono periodicamente svolte nelle scuole a sicurezza del personale e degli alunni". "In questo caso, forse, - ha aggiunto - al suono dell'allarme docenti e collaboratori, come previsto per alunni disabili o con difficoltà, avrebbero dovuto e potuto accudire e rassicurare il piccolo per evitare che potesse collegare quel suono a un evento per lui purtroppo noto".

"Mi riservo di verificare l’accaduto e rinnovo le scuse della scuola per il disagio arrecato al piccolo ucraino", ha concluso la preside.

