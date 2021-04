Teramo, data per morta dall'ospedale per uno scambio di cartelle: alla fine nonna Carla è stata uccisa dal Covid

Facebook

L'avevano data per morta il 28 marzo, ma a preparativi del funerali quasi ultimati, la famiglia si era accorta dell'errore: i sanitari dell'Ospedale di Giulianova (Teramo) avevano comunicato il decesso per Covid della loro parente per uno scambio di cartelle cliniche. Nonna Carla, detta Carolina, 73 anni di Bisenti (Teramo), nonostante le gravissime condizioni in cui versava, ha continuato a lottare nel suo letto della terapia intensiva per altri cinque giorni. Fino al 2 aprile, quando è spirata.