Saturnino De Cecco, rapina nella villa dell'imprenditore della pasta: moglie e figlia di 5 anni prese in ostaggio

Attimi di terrore

La rapina è durata all'incirca 20 minuti e non è stata usata violenza sugli ostaggi, anche se per la famiglia De Cecco sono stati attimi di puro terrore: dal cancello della villa, infatti, moglie e figlia di De Cecco sono state minacciate con delle armi. I banditi, a volto coperto, hanno trascinato le due all'interno della villa e poi le hanno chiuse in cucina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montesilvano, che stanno indagando sulla dinamica e hanno effettuato i rilievi per far luce sull'accaduto.