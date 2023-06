Appalti truccati a Pescara: 4 persone arrestate tra dirigenti comunali, imprenditori e pusher

Il cuore dell'inchiesta

L'inchiesta riguarda procedure di affidamento che hanno per oggetto, principalmente, opere pubbliche e appalti di lavori. Persino cantieri per la manutenzione delle strade della citta' finanziati dai fondi Pnrr per un valore di 5 milioni di euro. Nella nota Gdf si legge che "tra i comportamenti del Dirigente a favore dell'imprenditore edile, vi è anche l'interessamento alla gara di appalto, finanziata con fondi del Pnrr e indetta dal Comune di Pescara, avente ad oggetto l'affidamento dei lavori per la realizzazione del collegamento dell'Asse Attrezzato di Pescara e l'adeguamento dello svincolo della S.S. 714, gara nella quale è risultata prima classificata l'A.T.I. costituita dalla suddetta società e da un'altra società, che venivano successivamente escluse dalla gara per ragioni esclusivamente formali attinenti la documentazione amministrativa presentata".