Appalti truccati a Opera (Milano), sindaco e tre imprenditori in arresto

L'inchiesta è partita a febbraio 2020 per far luce su presunti illeciti posti in essere nell'amministrazione comunale. Secondo gli investigatori tra febbraio e ottobre 2020 "il primo cittadino di Opera, con l'adesione incondizionata della dirigente dell'ufficio tecnico e l'accondiscendenza di alcuni funzionari e consulenti dell'ente, abbia sistematicamente interferito in alcune procedure di gara bandite da quel Comune per orientare l'assegnazione di lavori pubblici in favore di imprenditori conniventi, ricevendo da questi ultimi sostanziose utilità", scrivono i militari dell'Arma.

Interravano il bitume da buttare nelle campagne di Opera - Gravi, secondo i carabinieri, i reati compiuti dagli imprenditori finiti ai domiciliari. Tra questi lo stoccaggio, il riutilizzo e l'interramento - in aree di cantiere nel Comune di Opera e in aree agricole all'interno del Parco Sud di Milano - di circa mille tonnellate di fresato d'asfalto ed altro materiale proveniente dalle lavorazioni stradali e da altri interventi appaltati dai Comuni di Opera, Locate di Triulzi, San Zenone al Lambro, Segrate, Monza, "attestando falsamente il regolare recupero dei predetti rifiuti speciali mediante 'formulari' ideologicamente falsi ottenuti dai gestori di due centri di smaltimento, questi ultimi indagati a piede libero".

Nel corso dell'operazione sono stati notificati una misura interdittiva a un architetto bresciano consulente del Comune di Opera e un decreto di sequestro preventivo di 40mila euro (prezzo della corruzione) a carico dei pubblici ufficiali indagati, nonché di due autocarri utilizzati nella commissione di reati ambientali.

Il sindaco e le 2mila mascherine - Il sindaco di Opera, nei primi mesi della pandemia, avrebbe anche distribuito a stretti congiunti e a dipendenti comunali circa 2mila mascherine chirurgiche che la Città metropolitana e la Protezione Civile avevano destinato alle locali Rsa e alla farmacia comunale.