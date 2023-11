Omicidio Chieti, arrestato in Gran Bretagna il compagno della 66enne uccisa

L'uomo, che aveva fatto perdere le sue tracce, è stato rintracciato a Shepshed, in Inghilterra. Lo riporta il quotidiano il Centro. La donna, Michèle Faiers Dawn , è stata trovata morta nella sua camera da letto, con una ferita da arma da taglio all'addome, da un'amica che, da ben tre giorni, non riusciva a mettersi in contatto telefonicamente con lei. Preoccupata, è quindi andata a controllare di persona. Di fronte alla macabra scena ha iniziato a gridare, allarmando il vicinato, che ha chiamato prontamente le forze dell'ordine.

Tgcom24

L'omicidio sembrerebbe risalire a tre giorni prima, ma per averne la certezza bisognerà aspetterà l'esame autoptico. I due, entrambi pensionati, genitori e con matrimoni finiti male alle spalle, solo qualche anno fa avevano deciso di ricominciare una vita insieme. Come nido d'amore avevano trovato un casolare nella campagna di Casoli, dove c'era già una numerosa comunità inglese e americana. Frequentavano poco il vicinato, che li ricorda passeggiare insieme ai cani. Dai loro profili social si intuisce che in comune avevano la passione per i viaggi e il mare. Ma probabilmente qualcosa tra di loro non deve aver funzionato come previsto. Solo l'uomo potrà spiegare cosa sia successo dentro la loro casa.