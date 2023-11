Casoli (Chieti), donna trovata morta in casa: ipotesi omicidio, si cerca il compagno 74enne

La 66enne è stata rinvenuta in una pozza di sangue con una ferita da arma da taglio all'addome

Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe stata uccisa: è stata, infatti, trovata in una pozza di sangue con una ferita da arma da taglio all'addome . Si cerca il compagno 74enne della vittima, Michael Dennis Whitbread, che si sarebbe allontanato dall'abitazione con l'auto di famiglia. La ricerca si estende a diverse regioni del Sud Italia.

Una 66enne di origine inglese è stata trovata morta nella sua abitazione a Casoli , in provincia di Chieti.

La donna viveva con il compagno, connazionale, da circa tre anni in un'abitazione singola in una contrada nella campagna di Casoli, a circa 10 chilometri dal paese. Sul posto, nel paese di circa 5mila abitanti dell'entroterra abruzzese, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Lanciano e del Nucleo operativo di Chieti.

A far scoprire il corpo senza vita della 66enne è stata un'amica che, non ricevendo risposta al telefono, ha raggiunto la casa, in contrada Verratti. Le sue grida di aiuto hanno richiamato l'attenzione di alcuni vicini che hanno chiamato i soccorsi e il 112.

La coppia viene descritta dai residenti della zona come molto riservata. I due venivano visti spesso fare passeggiate nella campagna circostante l'abitazione insieme ai loro tre cani.