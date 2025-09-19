Montesilvano (Pescara), i titolari di un salone che cerca un parrucchiere gay: "Sono i migliori"

Polemiche per un annuncio in Rete, i gestori si difendono a "Mattino Cinque"
© Da video
"Cerco parrucchiere uomo gay". Un annuncio di lavoro pubblicato in Rete dal titolare di un salone di bellezza di Montesilvano, in provincia di Pescara, ha scatenato le polemiche. A "Mattino Cinque" il gestore del locale ha provato a giustificare la sua particolare richiesta replicando a chi lo ha criticato nelle ultime ore.
"Ho fatto questo annuncio perché hanno uno stile diverso, un modo migliore di vedere il lavoro - spiega Alessandro al programma di Canale 5 -, verso la cliente c'è un'altra chimica. Quindi la mia richiesta è per andare sul sicuro. La precisazione è dovuta al fatto che quando vengono a fare il colloquio, c'è chi non vuole parlare del proprio orientamento sessuale e fanno perdere tempo".
L'accusa che molti hanno mosso è quella di "discriminazione al contrario", verso gli etero. "Secondo noi nel mondo della moda, il gay ha un altro stile e portamento e un'attenzione diversa rispetto alla clientela, soprattutto con le donne".
