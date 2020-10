L'Aquila, giovane madre uccisa da un ragazzo ubriaco al volante: l'imputato patteggia tre anni e mezzo

Facebook

Rischiava una condanna fino a 12 anni per omicidio stradale e invece Mario Marini, accusato di aver provocato la morte di Serena Durastante, guidando in stato di ebbrezza la sua auto in provincia de L'Aquila, grazie al rito del patteggiamento, dovrà scontare solo 3 anni e mezzo di reclusione. Quel 14 aprile 2019, la vittima, madre di due bambini, si stava recando al lavoro. La donna morì sul colpo a seguito dei traumi riportati dal violento impatto.