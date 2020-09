Forlì, sopravvive a un incidente e diventa testimonial per la sicurezza stradale: perde il controllo dell'auto e muore in un secondo schianto

Nel 2019 Andrea Severi, 26enne forlivese, era sopravvissuto a un brutto incidente stradale. Da quel momento aveva deciso di diventare testimonial per la sicurezza stradale, girando per le scuole con una campagna promossa dalla Regione. Ma nella notte di sabato 25 settembre, il giovane ha perso il controllo della sua auto, andando ad impattare contro un albero. Uno scontro che gli è stato fatale: da quanto risulta Andrea è morto sul colpo. Ferita, ma non in pericolo di vita la fidanzata 19enne.