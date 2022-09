Lanciano (Chieti), auto sui pedoni: due feriti, uno in gravi condizioni | Fermato il conducente

Milano, incidente mortale in un cantiere in via Losanna

Papa Francesco parte per il Kazakistan, un viaggio "per il dialogo e la pace"

Una Fiat Punto bianca guidata da un 28enne originario di Casoli (Chieti) è entrata nel Corso Trento e Trieste di Lanciano (Chieti), che è zona pedonale, ha accelerato all'improvviso e investito diverse persone.

Il conducente è poi scappato a tutta velocità. È stato successivamente bloccato dai carabinieri in località Santa Maria dei Mesi. È in stato di fermo. Due i feriti, una donna e un uomo. Quest'ultimo, preso in pieno, ha riportato un grave trauma ed è stato elitrasportato all'ospedale di Pescara in codice rosso.