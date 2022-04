Roma, perde controllo dell'auto e investe 5 pedoni in centro

Un uomo con disabilità, di 80 anni, ha perso il controllo dell'auto durante la retromarcia, andando a finire sul marciapiede opposto e investendo cinque pedoni. La moglie è caduta dal veicolo a causa dello sportello rimasto aperto. I feriti, di età compresa tra i 30 e 35 anni, sono stati portati in ospedali per ferite lievi. Avvisato immediatamente anche il personale della Sovrintendenza per una verifica dei danni all'area archeologica.

Dai primi rilievi eseguiti dalla municipale, l'uomo alla guida della Mercedes avrebbe spinto erroneamente il pedale dell'acceleratore mentre effettuava una manovra per accostarsi a bordo strada. La moglie, che viaggiava sul posto passeggero, è caduta dal veicolo a causa dello sportello rimasto aperto.

Fortunatamente la donna, anche lei 80enne, non ha riportato ferite di rilievo e non è stata trasportata in ospedale. E' andata peggio a quattro dei cinque pedoni colpiti dal veicolo. I feriti, tutti italiani e di età compresa tra i 30 e 35 anni, sono stati portati in ospedali per ferite lievi.