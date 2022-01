L'Aquila, studente di prima media accoltella un bidello

Uno studente di prima media della scuola "Capograssi" a Sulmona (L'Aquila) ha accoltellato alla schiena un bidello, ferendolo in maniera non grave. Non si conoscono i motivi che avrebbero spinto l'adolescente a colpire il collaboratore scolastico. Sul posto le forze dell'ordine che hanno sequestrato il coltello che il minore ha cercato di nascondere.