Carbonia, studenti organizzano raid contro l'insegnante a fine lezione: oggetti lanciati al buio contro di lei

Al termine della lezione di scienze alcuni alunni tra i 13 e i 14 anni hanno abbassato le tapparelle dell'aula e lanciato oggetti, tra cui materiale didattico, contro l'insegnante, arrivando anche a spingerla contro la porta dell'aula. L'episodio è accaduto giovedì all'interno di un istituto professionale di Carbonia, nel Sulcis. Ma l'insegnante, forse per lo shock, ha denunciato l'accaduto ai carabinieri solo il giorno dopo.

Hanno tutti tra i 13 e i 14 anni gli studenti della scuola di Carbonia. Avrebbero organizzato e compiuto un vero e proprio blitz contro l'insegnante. Tapparelle abbassate in gran fretta, luci spente e spintoni e poi l'aggressione. La docente è rimasta sorpresa e solo l'indomani ha deciso di sporgere denuncia. Anche a seguito dell'altro fatto di sangue accaduto sempre in Sardegna, dove un 16enne ha accoltellato un compagno di classe a Senorbì. La prof ha preso il coraggio a due mani e ha denunciato l'accaduto ai carabinieri che hanno subito avviato gli accertamenti di rito.



Un paio di settimane fa a Vimercate, nel Milanese, una docente aveva subito una sorte simile. Anche in quel caso a luci spente, alcuni alunni hanno lanciato sedie contro l'insegnante che è rimasta ferita.